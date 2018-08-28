Bartın Motosiklet ve Bisiklet Hırsızları Yakalandı
? BARTIN'da, 1 motosiklet ile 1 bisikleti çaldıkları iddiasıyla 3 çocuk yakalanarak gözaltına alındı.
? BARTIN'da, 1 motosiklet ile 1 bisikleti çaldıkları iddiasıyla 3 çocuk yakalanarak gözaltına alındı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirciler Mahallesi'nde motosikletin çalınması üzerine güvenlik kameralarını inceledi. Motosikleti çaldığı iddia edilen Ö.K. isimli çocuk Karaköy Mahallesi'nde yakalandı. Gölbucağı Mahallesi'nde ise evin önünde bulunan bisiklet çalındı. Güvenlik kameraları sayesinde kimlikleri belirlenen S.E. ve Ç.U. isimli çocuklar yakalandı. Gözaltına alınan 3 çocuğun emniyetteki işlemleri sürerken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.