Bartın motosiklet hırsızı tutuklandı

11.10.2019 13:15

Motosiklet hırsızı tutuklandı

Bartın'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte değişik zamanlarda motosiklet çalan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 kişinin kimliklerini belirledi. Polisin operasyonu ile T.G., M.Ö. ve S.T. gözaltına alındı. Çalınan 3 motosiklet sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen M.Ö. ve S.T adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, T.G. ise tutuklandı.

Kaynak: DHA