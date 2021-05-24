Bartın Meslek Yüksekokulu mezunları çevrim içi etkinlikte buluştu
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Bartın Meslek Yüksekokulu mezunları çevrim içi etkinlikte buluştu

Bartın Meslek Yüksekokulu mezunları çevrim içi etkinlikte buluştu
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın Meslek Yüksekokulu mezunları, çevrim içi düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Bartın Meslek Yüksekokulu mezunları, çevrim içi düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Mezun Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Bartın Meslek Yüksekokulu mezunlarının bir araya geldiği etkinlikte anılar tazelendi. Mezunlar arasındaki aidiyet geleneklerini sürdürmek ve profesyonel ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen çevrim içi etkinlikte, farklı sektörlerde istihdam edinen mezunlar söz aldı.

Öğretim Görevlisi Pelin Su Altan'ın moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe Bartın Meslek Yüksekokulu'nun akademik ve idari insan kaynağı da katılım sağladı.

Açılışta konuşan Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi, ilk defa gerçekleştirilen etkinlikte en büyük güçleri olan mezunlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Etkinliğin hem farklı nesillerin buluşmasına hem de kurumsal değerlerin yeniden yaşanmasına imkan sağladığını vurgulayan Lermi, şunları kaydetti:

"Birçok alanda başarılara imza atarak üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden ve kariyerinde önemli yol kat etmiş mezunlarımızın başarılarıyla tarifsiz gurur yaşıyoruz. Bu başarının artırılmasında mezunlarımızın ve öğrencilerimizin Mezun Bilgi Sistemi'ne kayıt olmasının önemli bir rolü olacaktır. Sisteme kayıt olarak oluşturulacak network sayesinde mezunlarla etkileşimin sürekliliği sağlanacaktır. Bu düşüncelerle mezunlarımızın aidiyet duygusunu geliştirerek üniversitemize olan bağlarını güçlendirmek konusunda bizleri cesaretlendiren Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a şükranlarımızı sunuyoruz."

Etkinlik boyunca söz alan mezunlar da hatıralarını paylaştı, yeni bağlantılar kurma konusunda adım attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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