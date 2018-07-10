Bartın Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Bartın merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bartın merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Amasra ilçesindeki derneğine üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
Aralarından daha önce görevden uzaklaştırılmış öğretmen, esnaf ve memurların bulunduğu şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bartın, Ankara, Zonguldak ve Kastamonu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.