Bartın Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı

BARTIN merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bartın, İzmir, Mersin ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen mühendis, esnaf ve stajyer avukatlardan oluşan 11 kişi gözaltına alındı. - Bartın