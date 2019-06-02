BARTIN Mendirekte koşarken düşüp yaralandı

Mendirekte koşarken düşüp yaralandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde üniversite öğrencisi Zeliha Kaş(20) arkadaşlarıyla birlikte koşarken, mendirekten düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Zeliha Kaş, hastanede tedavi altına alındı.

Olay dün gece saat 01.00 sıralarında Amasra'da meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte büyük limanda bulunan mendirekte koşan Zeliha Kaş (20) bir anda dengesini kaybederek, 2 metre yükseklikten denize düştü. Arkadaşları durumu 112 Acile bildirdi. Denize düştükten sonra kıyıdaki kayalara tutunarak, acı içinde kıvranan öğrenciye uzun süre kayalıkların üzerinde oturarak, bekledi. Yanında bulanan arkadaşları onu teselli etmeye çalıştı. İlk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Bir süre sonra sedyeye alınan Zeliha Kaş, Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Zeliha Kaş'ın bacaklarında ve kollarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA