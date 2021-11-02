Bartın Mahalli İdareler Birliğinin 2021 Kasım Toplantısı - Haberler
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Bartın Mahalli İdareler Birliğinin 2021 Kasım Toplantısı

Habermetre - Haberler | Toplum
Bartın Mahalli İdareler Birliğinin 2021 Kasım Toplantısı

Bartın Mahalli İdareler Birliği 2021 yılı Kasım ayı toplantısı 5 Kasım 2021 Cuma günü Saat : 10. 00'da Bartın Valiliği 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonunda gerçekleşecektir.

BARTIN (Habermetre) - Bartın Mahalli İdareler Birliği 2021 yılı Kasım ayı toplantısı 5 Kasım 2021 Cuma günü Saat : 10. 00'da Bartın Valiliği 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonunda gerçekleşecektir. Duyurulur. davet 8 KB indir Gündem 9 KB indir

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