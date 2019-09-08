Bartın köyün gençleri ormanda gezerken keşfetti

08.09.2019 11:40

BARTIN'ın Kozcağız Beldesi'ne bağlı Mamak köyünde yaşayan gençler 10 gün önce ormanlık alanda gezerken, 7 küçük göl ve şelalenin bulunduğu alanı keşfetti. Durumu haber verilmesi üzerine şelalede Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri incelemelerde bulundu.

Kozcağız Beldesine 7 km. uzaklıkta bulunan Mamak köyü sınırları içinde yeni bir şelale ve göller keşfedildi. Köyde yaşayan gençler, köyün yaklaşık 1 kilometre aşağısında ormanda gezinti yaparken, dere kenarına indi. Bu sırada şelaleleri fark eden gençler durumu köylülere ve muhtar Fatih Özdemir'e haber verdiler. Muhtar Özdemir'de durumu Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman'a iletti. Bunun üzerine Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Belediye Başkanı Mustafa Karaman ve köy muhtarı Fatih Özdemir'le şelaleye giderek, incelemelerde bulundular. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden gelen ekipler şelaleleri ve gölleri tek tek fotoğraflayarak, bölgenin turizme açılması için çalışma yapacak. Yürüyüş güzergahları, oturma ve piknik alanı olabilecek yerlerin tespiti de gerçekleştirildi. Köy muhtarı Özdemir yeni keşfedilen yerin adını 'Gölen göl şelalesi' verdi.

10 gün önce köyde yaşayan gençlerin gezinti yaptığı sırada tesadüfen bulunduğunu belirten Mamak köyü muhtarı Fatih Özdemir, 'Gençler bulmuşlar, bize haber verdiler. Çok güzel bir yer olduğunu gördük. Şimdi yetkililer incelemeye geldi. Umut ediyoruz. Ufak dokunuşlarla turizme kazandırılacak bir yer bütün misafirlerimizi bekliyoruz.ödedi.

Şelalenin olduğu yerin Beldiye binasına yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, 'Burası köydeki gençlerin keşfettiği bir yer bizde şimdi geldik. Hakikaten doğa harikası suyu berrak, şelaleninde akış hızı çok fazla, gerçekten turizm açısından değerlendirilebilicek, bir yer olduğunu düşünüyoruz. Buraya ulaşım yönünden de oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Buraya güzel bir proje hazırlayarak, turizme açabiliriz. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz.ödedi.

Şelalenin bakir bir yer olduğunu söyleyen Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, 'Buraya bugün inceleme yapmak için geldik. Gerçekten çok güzel ve mükemmel bir yer olduğunu gördük. Etrafı da ormanlarla kaplı, insanların nefes alabileceği bir yer olduğunu görüyoruz. Buranın farkındalığını ve tanınırlığını artırabilmek için Kozcağız Belediyemiz, özel idaremiz ve kültür bakanlığımız ile güzel bir proje yaparak, burayı turizme açmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu en kısa zamanda bunu yapacağız. Özellikle yerli ve yabancı turistlerimiz mutlaka gelip görmesi gereken bir yer, ben çok beğendim.ödedi.

Kaynak: DHA