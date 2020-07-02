BARTIN Köyde yapılan düğünde sosyal mesafe unutuldu Köyde yapılan düğünde sosyal mesafe unutulduBARTIN'da, bir köyde açık alanda yapılan düğünde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Köyde yapılan düğünde sosyal mesafe unutuldu BARTIN'da, bir köyde açık alanda yapılan düğünde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Meydanda danslar edilip, oyunlar oynandı. Koronavirüs nedeniyle düğünler bir süredir yapılamıyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'da düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Bartın'da bir köyde, dün akşam açık alanda yapılan düğün sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı düğünde, gelinle damadın dışındakilerin de dans ettiği ve oyun havalarında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Kaynak: DHA