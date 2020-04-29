BARTIN Koronavirüs tedavisi gören aile taburcu oldu Koronavirüs tedavisi gören aile taburcu olduBARTIN'da bakkal işleten Tuncay Üstünbaş (32), eşi, 2 çocuğu, anne ve babasıyla hastanedeki 10 günlük koronavirüs tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Koronavirüs tedavisi gören aile taburcu oldu

BARTIN'da bakkal işleten Tuncay Üstünbaş (32), eşi, 2 çocuğu, anne ve babasıyla hastanedeki 10 günlük koronavirüs tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Koranavirüs tedbirleri kapsamında 18 Nisan Cumartesi günü İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı ile Bakraçboz Bodra Mahallesi karantina altına alındı. Köyde yaşayan Tuncay Üstünbaş, hastaneye giderek test yaptırdı. Tuncay Üstünbaş, hastanede yaptırdığı testin pozitif çıkmasının ardından Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha sonra sağlık ekipleri köye gelerek, Tuncay Üstünbaş'ın eşi Reyhan Üstünbaş (30), çocukları Nehir Üstünbaş (4) ile Gözde Üstünbaş (8), babası emekli maden işçisi Sezai Üstünbaş (50) ve şeker hastalığı olan annesi Aysel Üstünbaş'a (55) test yaptı. Testleri pozitif çıkarak çıkan aile hastaneye kaldırıldı. Aile, 10 günlük tedavinin ardından dün taburcu edildi.

Hastalık süresince aile üyelerinin hiçbir belirti göstermediğini belirten Tuncay Üstünbaş, 'Köyümüzde ben bakkal işletiyorum. Bende hiçbir rahatsızlık yoktu. Bende acaba diyerek, hastaneye gittim ve test yaptırdım. ve pozitif çıktım. Bana nasıl bulaştı hiç anlamadım. Sonuçta bakkal işletmecisi olduğumuz için yüzlerce kişi ile temasımız para alışverişimiz oluyor. Bende çok şaşırdım. Sonrasında ertesi gün sağlık ekipleri çocuklarıma eşime, annemde ve babamda virüs olduğunu tespit ettikten sonra hepimizi hastaneye yatırdılarö dedi.

Sosyal mesafe kurallarına uyulmasını tavsiye eden Tuncay Üstünbaş, şöyle konuştu:

'Hastanede 10 gün boyunca hap ve serum tedavisi yapıldı, ama çok şükür tedavi sırasında hepimizin durumu iyiydi ve hiçbir hastalık belirtisi de yoktu. Önceki gün yine test yapıldı ve negatife dönünce bizleri evlere taburcu ettiler. İyi ki ben test yaptırmışım, çünkü her yere yayabilirdim. ve bende hiçbir belirti yoktu. Hastalığımız süresince sağlık ekiplerimiz bizlere çok büyük destek verdi. Benim vatandaşlarımıza tavsiyem, mutlaka sosyal mesafe kurallarına uyalım, bu virüs çok tehlikeli, televizyonda izlerken şaşırıyorduk ama bizim başımıza geldi. Herkes çok dikkatli olsun.ö

Kaynak: DHA