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Bartın, Kocaeli ve Karabük'te sağlık çalışanları için maske üretiliyor

Bartın, Kocaeli ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak üzere maske üretiliyor.

26.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:32
Bartın, Kocaeli ve Karabük'te sağlık çalışanları için maske üretiliyor

Bartın, Kocaeli ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak üzere maske üretiliyor.

Valilik öncülüğünde çalışmalara başlayan Bartın Halk Eğitim Merkezindeki 20 gönüllü öğretmen, Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde günde yaklaşık 200 tıbbi maske üretiyor.

Yapımı tamamlanan maskeler, gün sonunda Halk Eğitim Merkezinde toplanarak ihtiyaç doğrultusunda sağlık kuruluşlarına gönderiliyor.

Okul müdürü Şule Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ortaklığında, ülkede baş gösteren koronavirüse karşı tedbir amacıyla maske ürettiklerini söyledi.

Maskelerin kentteki ihtiyacın karşılanmasında kullanılacağını ifade eden Akça, "Maskelerimizi şimdilik 60 ve 90 derecede yıkanabilir yüzde 100 pamuk bezle yapıyoruz. Seri üretim için makine ve malzeme siparişimizi verdik. Önümüzdeki günlerde bu teçhizatımızı kurduktan sonra tek kullanımlık maske üretimine de başlayacağız. Bu sayede günlük üretimimiz de 20 bine çıkmış olacak." diye konuştu.

Kocaeli Bilim Merkezinde siperlik üretimi

Kocaeli Bilim Merkezi'nde, sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadele sırasında korunmalarını sağlamak amacıyla siperlik üretiliyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Kocaeli Bilim Merkezi'nde üretilen siperlikler, sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mucit Atölyesinde 3D yazıcılarla siperli maske üretimine devam ettiklerini belirterek, "3D yazıcısı olup maske üretimine destek vermek isteyen vatandaşlarımız bizimle iletişime geçebilir." ifadesini kullandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de bir firma, sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla siperlikli yüz maskesi üretiyor.

Firma sahibi Muhsin Arabacı, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle özellikle sağlık çalışanlarının kullanabileceği siperlikli yüz maskesi ürettiklerini belirtti.

Maskelerin, doktor ve hemşirelerin kullanması için çeşitli hastanelere gönderildiğini anlatan Arabacı, "Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde, sağlık çalışanlarımız için yüz maskesi ürettik. Bu maskeleri 3 boyutlu yazıcılarımızda geliştirdik. Bir veriyle beraber datasını makinaya atıyoruz. Makinada da 3 boyutlu olarak bir model haline getiriyoruz. Bu modelimizin piyasadan temin ettiğimiz şeffaf fleksi malzemeyle uygulamasını yapıyoruz." diye konuştu.

Karabük

Karabük'te Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde (SAKEM) koronavirüsle mücadele kapsamında maske üretimi yapılıyor.

Maske ihtiyacı olan hastanelere, eczanelere ve hizmet biriminde çalışan personele ücretsiz dağıtılacak maskelerden, ilk etapta 15 bin adet üretilecek.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı birçok tedbir aldıklarını söyledi.

SAKEM personeli ile maske üretmeye karar verdiklerini belirten Köse, "Arkadaşlarımız günlerdir maske dikiyorlar. Diktiğimiz maskeleri sağlık personellerine vereceğiz." dedi.

SAKEM öğretmenlerinden Nurhan Baykala da hijyenik maske kumaşları ile günde 500 maske ürettiklerini dile getirdi.

Sağlık ekiplerinden onkolojik maske talebi geldiğini anlatan Baykala, "Bugün itibarıyla onkolojik maske çalışmaya başladık. Onkolojik maskeler yüze tam oturduğu için daha sağlıklı." diye konuştu.

Bartın, Kocaeli ve Karabük'te sağlık çalışanları için maske üretiliyor

Kaynak: AA

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Bartın, Kocaeli ve Karabük'te sağlık çalışanları için maske üretiliyor

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