BARTIN Kirpi ve 2 yavrusunu poşete koyup çöpe attılar

Kirpi ve 2 yavrusunu poşete koyup çöpe attılarBARTIN'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri poşete konularak çöp konteynerine atılan kirpi ve 2 yavrusunu çöplerin içerisinden çıkartarak doğaya saldı.

Kirpi ve 2 yavrusunu poşete koyup çöpe attılar

BARTIN'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri poşete konularak çöp konteynerine atılan kirpi ve 2 yavrusunu çöplerin içerisinden çıkartarak doğaya saldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın'a bağlı Kızılkum köyünde yemleme çalışması yaptığı sırada çöp konteynerinden ses geldiğini fark etti. Ekipler, poşete konularak çöp konteynerine atılan kirpi ve 2 yavrusunu görerek, çöplerin içinden çıkardı. Ekipler, kirpilerin su içmelerini sağladı. Ekipler daha sonra kirpileri doğaya salarken, kirpilerin tarlalarına zarar verdiği için köylerdeki vatandaşlar tarafından atılmış olabileceği bildirildi. Kirpileri çöp konteynerine atanları bulmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA