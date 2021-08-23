Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta Meydana Gelen Yağışlar Hakkında - 18.00

BASIN DUYURUSU23. 08. 2021(18. 00 İtibarıyla)11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

BASIN DUYURUSU

23. 08. 2021

(18. 00 İtibarıyla)

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapmaktadır.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;

Kastamonu'da; 6. 062 personel, 798 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 4 helikopter, 1 JİKU, 3 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 721 iş makinesi, 12 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 34 bobcat, 16 itfaiye aracı, 11 cenaze aracı, 34 bot ve 82 motopomp, 3 dalgıç pompa, 17 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı. Sinop'ta; 2. 297 personel ile 8 helikopter, 295 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 korvet, 39 ambulans, 16 UMKE, 182 iş makinası, 31 vidanjör, 6 bobcat, 15 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 4 arama köpeği, 79 jeneratör, 1. 500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 3 itfaiye Bartın'da; 1. 294 personel, 132 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 180 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot, 1. 500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 vidanjör, 1 bobcat Beslenme Çalışmaları

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 480. 302 sıcak yemek, 82. 610 kumanya, 183. 403 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a 1 Mobil Mutfak TIR'ı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya 1 Mobil Mutfak tırı sevk edilmiştir. Afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine devam etmektedir.

Tahliye Çalışmaları

Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Toplamda 1. 480 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 639 afetzede tahliye edilmiştir.

Toplamda 2. 478 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Barınma Çalışmaları

Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3. 707 kişilik kapasite ayrılmış olup, 695 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Abana Çadır Kenti'nde de 35 afetzedeye barınma hizmeti sunulmaktadır. Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 24 adet WC konteyneri, 4 yaşam konteyneri bölgeye ulaşmıştır.

Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2. 935 kişilik kapasite bulunmakta olup, 79 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Bartın'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3. 000 kişilik kapasite ayrılmış olup 3 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 660 çadır, 2. 752 battaniye, 2. 492 yatak, 2. 752 nevresim seti, 54 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir. Toplamda 509 çadır kurulmuştur.

Sinop İline; 5 genel maksatlı çadır, 80 yatak, 180 battaniye, 80 nevresim seti, 20 mutfak seti, 6 adet WC-Duş konteyneri ve 30 yaşam konteyneri sevk edilmiştir.

Acil Yardım Ödeneği

AFAD tarafından; Kastamonu'ya 25 Milyon TL, Sinop'a 18 Milyon TL ve Bartın'a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Kastamonu'ya 25 Milyon, Sinop'a 13 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 13 Milyon 480 Bin TL, Bartın'a 3 Milyon 750 Bin TL, Sinop'a 4 Milyon 500 Bin TL ödenek gönderilmiştir. Toplamda 106, 73 Milyon TL nakdi ödenek gönderilmiştir.

Enerji Çalışmaları

Bartın genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır. Kastamonu genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır.

Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu ilçelerinde 28 jeneratör çalışır durumdadır. Sinop genelinde elektrik verilmeyen köy bulunmamaktadır.

Sinop genelinde çeşitli ilçelerde 49 jeneratör montaj yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. AFAD koordinatörlüğünde ihtiyaç olan yerlere kurulum yapılmaktadır. Ulaşım Altyapı

Kastamonu'da; İnebolu-Küre arası ulaşım kısmi olarak açılmış olup sadece resmi araç ve yardım tırları kullanmaktadır. Şenpazarı-Ağlı arasında 2 bölgede onarım çalışmaları devam etmektedir. Yol trafiğe açılamamıştır. Daday-Azdavay yolu Azdavay Belediyesi Köprüsü üzerinden hafif araçlar için taşıt trafiğine açılmıştır. Bartın'da; yol hasarları onarılmış olup genel olarak ulaşım sağlanmaktadır. Sinop'ta; Ayancık-Sakız yolunun 8000 km. sinde aşırı yağışlar sonucu oluşan selden dolayı hasar meydana gelmiş ve yol trafiğe kapanmıştır. 5 km'lik kısımda servis yolu hizmeti verilmektedir. Ayrıca Ayancık'ta portatif köprü kullanıma açılmıştır. 17. 08. 2021 itiberiyle 7 tane kapalı köy yolu kalmıştır. Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır.

Altyapı

Kastamonu Devrekani'de terfi merkezi su altında kaldığından geçici olarak kaynaktan su verilmektedir. Bartın Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasatının giderilmesi için 3 Milyon ? ödenek aktarılmıştır. Sinop Ayancık'ta 10 km'lik şehri besleyen içmesuyu iletim hattı kullanılamaz duruma gelmiş olup Atıl durumdaki kuyuların bakım onarımları yapılarak ilçenin tamamına su verildi. Kanalizasyon, yağmursuyu ve atıksu arıtma tesisi ile ilgili hasar tespit çalışmalarına başlanılmıştır. Türkeli'nde içme suyu ilçenin tamamına verilmiştir. Mevcut keson kuyuları kullanılamaz durumdadır. Depolar arası bağlantılarda arızalar bulunmaktadır. Haberleşme Çalışmaları

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 26 adet mobil baz istasyonu ve 2 adet acil iletişim aracı kurulmuştur.

Psikososyal Destek

Sel felaketlerinde; Kastamonu İlinde 753 hanede 2. 018 kişiye; Sinop İlinde 694 hanede 1. 727 kişiye; Bartın İlinde 398 hanede 970 kişi olmak üzere toplam 1. 845 hanede 4715 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur.

Ayni Bağış ve Depo Yönetimi

Mevcut durumda AYDES'e 2. 550. 537 kalem ürün (gıda kolisi, su, bebek bezi vb. ) girişi yapılmış olup kayıtlar devam etmektedir.

Gelişmeler takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre