Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta Meydana Gelen Yağışlar Hakkında - 14.30

BASIN DUYURUSU17. 08. 2021(14. 30 itibarıyla)11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

BASIN DUYURUSU

17. 08. 2021

(14. 30 itibarıyla)

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34'tür.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapmaktadır.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;

Kastamonu'da; 5633 personel, 747 araç, 36 ambulans, 31 UMKE, 5 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 2 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 721 iş makinesi, 15 vidanjör, 5 helikopter, 1 mobil enerji aracı, 70 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 21 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak

Sinop'ta; 2. 805 personel ile 15 helikopter, 343 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 korvet, 1 mobil mutfak, 38 ambulans, 16 UMKE, 267 iş makinası, 1 bobcat, 1 JİKU, 1 vidanjör, 18 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1. 500 kişi kapasiteli sahra mutfak

Bartın'da; 1. 114 personel, 75 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 79 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot, 1. 500 kişi kapasiteli sahra mutfak Beslenme Çalışmaları

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 182. 895 sıcak yemek, 59. 027 kumanya, 68. 505 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. 1500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır. Toplamda 3. 250 öğle ve akşam yemeği dağıtımı yapılmıştır.

Tahliye Çalışmaları

Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Toplamda 1. 480 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 600'ü yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 560 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen 560 afetzededen 487'si yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Barınma Çalışmaları

Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3. 707 kişilik kapasite ayrılmış olup, 802 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır.

Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2. 935 kişilik kapasite bulunmakta olup, 129 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Bartın'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3. 000 kişilik kapasite ayrılmış olup 17 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 360 çadır, 1. 220 battaniye, 1. 220 yatak, 1. 220 nevresim seti bölgeye sevk edilmiştir.

Acil Yardım Ödeneği

AFAD tarafından; Kastamonu'ya 5 Milyon TL, Sinop'a 3 Milyon TL ve Bartın'a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 15 Milyon, Sinop'a 13 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 Milyon a‚º ödenek aktarılmıştır. Toplamda 43 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir.

Enerji Çalışmaları

Bartın genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır. Kastamonu genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır.

Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu ilçelerinde 89 jeneratör çalışır durumdadır. Sinop genelinde 17 köye elektrik verilememektedir.

Sinop genelinde çeşitli ilçelerde 44 jeneratör montaj yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. AFAD koordinatörlüğünde ihtiyaç olan yerlere kurulum yapılmaktadır. Ulaşım Altyapı

Kastamonu'da; Tarihi Küre İkiçay Köprüsü meydana gelen yağışlar nedeniyle yıkılmıştır. Servis yolu çalışması devam etmektedir. Şenpazarı-Ağlı arasında 5 bölgede göçmeler tespit edilmiş olup, 3 bölgede onarım çalışmaları tamamlanmış ve 2 bölgede onarım çalışmaları devam etmektedir. Yol trafiğe açılamamıştır.

· Bartın'da; yol hasarları onarılmış olup genel olarak ulaşım sağlanmaktadır.

· Sinop'ta; Ayancık-Sakız yolunun 8+000 km. sinde aşırı yağışlar sonucu oluşan selden dolayı hasar meydana gelmiş ve yolumuz trafiğe kapanmıştır. 2 km'lik kısım açılmış olup, 14. 08. 2021'de toplam 5 km'lik kısımda servis yolu hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Ayancık'ta portatif köprü için altyapı çalışmaları devam etmekte olup öğleden sonra portatif köprünün gelmesi ve gün içinde açılması planlanmaktadır. Ayancık'ta Kızılcakaya köy yoluna trafik verilmiştir. Davutlu, Fındıklı, Babaköy, Mestan, Bakırlı, Çaybaşı, Dibekli ve Sulusökü köy yollarını açmak için çalışmalar devam etmektedir.

Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır.

Altyapı

Kastamonu Azdavay ve Devrekani ilçelerine su verilmektedir. Devrekani'de terfi merkezi su altında kaldığından geçici olarak kaynaktan su verilmektedir. Bozkurt'da ilçenin tamamına içme suyu verilmektedir.

Bartın Abdipaşa'da tüm mahallelere su verilmektedir. Ulus ilçesinde içme suyuna ilişkin tuÌˆm arızalar giderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasatının giderilmesi için 3 Milyon a‚º ödenek aktarılmıştır.

Sinop Ayancık'ta atıl durumdaki kuyuların bakım onarımları yapılarak ilçeye su verilmiştir. İlçede 10 km'lik şehri besleyen içme suyu iletim hattı kullanılamaz duruma gelmiştir. Kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma tesisi ile ilgili hasar tespit çalışmalarına başlanılmıştır. Erfelek'te içme suyu konusunda bir hasar bulunmamaktadır. TuÌˆrkeli'nde içme suyu kısmi olarak verilmeye başlanmıştır.

Haberleşme Çalışmaları

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 17 adet mobil baz istasyonu ve 2 adet acil iletişim aracı kurulmuş, 9 adet mobil baz istasyonu ve 1 adet acil iletişim aracı hazırda bekletilmektedir. Ayrıca, 1 adet ilave mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmektedir.

Psikososyal Destek

Sel felaketlerinde; Kastamonu İlinde 288 hanede 1057 kişiye; Bartın İlinde 291 hanede 768 kişiye; Sinop İlinde 393 hanede 1. 023 kişi olmak üzere toplam 972 hanede 2. 848 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur.

Ayni Bağış ve Depo Yönetimi

Mevcut durumda AYDES'e 496. 627 kalem ürün (gıda kolisi, su, bebek bezi vb. ) girişi yapılmış olup kayıtlar devam etmektedir.

Gelişmeler takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre