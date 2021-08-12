Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta Meydana Gelen Yağışlar Hakkında - 14.30

BASIN DUYURUSU12. 08. 2021(14. 30 itibarıyla)11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

BASIN DUYURUSU

12. 08. 2021

(14. 30 itibarıyla)

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Bartın İli Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürülmektedir. Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt İlçeleri'nde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir.

Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirilmiştir.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;

Bartın'da; 237 personel, 1 arama köpeği, 16 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 74 iş makinası, 1 bot ve 4 motopomp Kastamonu'da; 777 personel, 62 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 7 bot ve 11 motopomp Sinop'ta; 585 personel ile 8 helikopter, 80 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 27 ambulans, 109 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp Bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla sevk edilen personel ve araç sayıları;

AFAD; 65 personel ve 10 araç Sahil Güvenlik Komutanlığı; 17 personel ve 14 bot Jandarma Genel Komutanlığı; 417 personel, 5 arama kurtarma köpeği, 4 kadavra köpeği, 1 mobil mutfak TIR'ı Emniyet Genel Müdürlüğü; 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 5 personelden oluşan ekip ile 5000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Mutfak TIR'ı 25 Büyükşehir/Merkez/İlçe Belediyesi; 10 itfaiye ekibi, 27 iş makinesi ve 3 jeneratör Tarım ve Orman Bakanlığı; 8 itfaiye aracı, 10 arazöz, 4 greyder, 4 dozer ve 5 ekskavatör sevk edilmiştir. DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesi Beslenme Çalışmaları

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 180 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 34 araç görev yapmakta olup; 1. 500 sıcak yemek, 4. 100 kumanya, 4. 250 ikramlık malzeme, 3. 350 içecek ve 86. 418 litre su dağıtımı yapılmıştır.

Tahliye Çalışmaları

Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 323 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Toplamda 285 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedeler güvenli bilgelere tahliye edilmektedir. Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 302 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Barınma Çalışmaları

Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3. 577 kişilik kapasite ayrılmış olup, 446 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2. 733 kişilik kapasite ayrılmış olup, 142 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir.

Sinop Ayancık İlçesine Sinop Destek Depo'dan 100 battaniye gönderilmiştir.

Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır.

Enerji Çalışmaları

Bartın genelinde 3 köye, Kastamonu genelinde 183 köye ve Sinop'ta 88 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde Meydan aydınlatması ve kurulması planlanan seyyar hastane için 3 adet 400 kVA jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop merkezde 37 adet jeneratör hazırlanmıştır. 9'u Ayancık ilçesine ulaştırılmıştır.

Altyapı Çalışmaları

Ulaşım

Kastamonu'da; yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü, Azdavay Köprüsü yıkılmış, Valay-1 Köprüsünün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsünün yaklaşım dolgularında hasar meydana gelmiş, söz konusu bölgelerde yol trafiğe kapatılmıştır.

Bartın'da; yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 Köprüsü yıkılmıştır.

Sinop'ta; yağışlar nedeniyle İkisu Köprüsünde hasar meydana gelmiştir. Çatalzeytin-Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ile Ayancık-Sakız yolu meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatılmıştır.

Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır.

Altyapı

Kastamonu Devrekani'ye su verilememekte olup arıza giderilmeye çalışılmaktadır. Azdavay'a su verilememekte olup çalışmalar devam etmektedir.

Bartın Abdipaşa'da Derecik, Ulupınar ve Kadıoğlu mahallerinde motor arızası nedeniyle su verilememekte olup çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Karadiken ve Yeşilpazar mahallelerine de su verilememektedir.

Sinop Ayancık Cevizli mahallesine su verilememektedir. Türkeli'de içmesuyu verilememektedir. Çalışmalar devam etmektedir.

Haberleşme Çalışmaları

Kastamonu ve Sinop'ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşanmakta olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlanmıştır.

Meteoroloji Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın Ulus'ta 90 mm; Kastamonu Ku¨re'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm; Sinop Merkezde 83, 8 mm, Ayancık'ta 240, 5 mm, Boyabat'ta 76, 6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78, 6 mm, Gerze'de 72, 4 mm, Merkez'de 83, 8 mm, Tu¨rkeli'nde 88, 8 mm yağış du¨şmu¨ştu¨r.

Karadeniz Bölgesinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bölgenin kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Bartın, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Sinop, Samsun kıyıları ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir.

Yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü 18. 00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Gelişmeler takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre