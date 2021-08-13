Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi
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Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinin yaşandığı Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinin yaşandığı Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1025, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinde 511 afetzedenin tahliye edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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