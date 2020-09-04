BARTIN Karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
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BARTIN Karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldıBARTIN'da, 4 kişinin bulunduğu tekne dalgalara kapılarak kumsala oturdu.

04.09.2020 19:04 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:10

Karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

BARTIN'da, 4 kişinin bulunduğu tekne dalgalara kapılarak kumsala oturdu. 4 kişi cankurtaranlar tarafından jet ski ile kurtarıldı.

Bartın'ın Güzelcehisar tatil köyünde 4 kişi tekne kiralayarak, Ayı İni mevkiindeki kumsala gitmek istedi. Hava şartlarının kötüleşmesi üzerine teknede bulunanlar çapa atmak istedi. Bu sırada dalgalarla sürüklenen tekne kumsala oturduktan sonra su almaya başladı. 4 kişi büyük korku yaşarken durumu 112 Acile bildirdi. Bartın Belediyesi'nin limanda bulunan römorkörü dalgalar nedeniyle teknenin bulunduğu yere ulaşamadı. Bunun üzerine belediyede görevli cankurtaranlar jet skilerle 4 kişiyi kurtardı. Bartın Limanı'na getirilen 4 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BARTIN Karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Kaynak: DHA

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