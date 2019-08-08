BARTIN KARADENİZ RALLİSİNE KATILAN YATLAR AMASRA'DA

08.08.2019 19:17

DENİZLERDEYİZ Amatör Denizciler Derneği'nce gerçekleştirilen 'DADDralli Karadeniz 2019' etkinliği kapsamında 10 yat Bartın'ın Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Amasra'ya ulaştı.

9 Haziran'da Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan başlayarak, Gürcistan'ın Poti Limanı'na kadar uzanacak ve 22 Ağustos'ta İstanbul'da sona erecek 'DADDralli Karadeniz 2019' etkinliğinde yer alan 10 yat, Amasra Büyük Liman'a demir attı. 'Argonotların izinde, altın postun peşinde' sloganıyla yola çıkanları, Amasra limanında Amasra Yelken Kulübü Kurucu Başkanı Hüseyin Çoban ve kulüp antrenörleri ile sporcular karşıladı. 2 gün kentte demirli kalacak yatlar, ardından rotadaki bir sonraki durak olan Zonguldak Ereğli limanına hareket edecek.

Karadeniz yat rallisinin bu yıl 3'üncüsünü yaptıklarını söyleyen Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Başkanı ve Filo Komutanı Zafer Türkmen, "Bu yaptığımız rallinin bir konsepti var. Yunan mitolojisinde Argonatlar ve Altın Post peşindeki maceraları anlatır. Milattan önce 1400'lü yıllarda Herkül'ün yanındaki arkadaşlarla bu yolculuğu yaptığı söylenir. Tabi bir bu mitoloji şimdi ise bu modern yatlarla bu yolculuğu yapıyoruz. Yunanistan'ın Volos kentinden çıktık. Amacımız yatçıları Karadeniz'e çıkartmak ve Karadeniz'deki yat turizmini geliştirmektir. Şu anda 4'ü yabancı 10 tekne ile bu gezimizi sürdürüyoruz. Ülkemizde sadece Gökova, Kekova, Kaş yok. Karadeniz'de görülmesi gereken birçok liman ve antik şehir var. Önümüzdeki yıl daha fazla yat ile bu gezimize yapacağız.ö dedi.

Amasra Yelken Kulübü Kurucu Başkanı Hüseyin Çoban ise bu tür etkinliklerin her zaman yapılması gerektiğini belirterek, ortak paydaların bir araya gelmesiyle Karadeniz'i daha iyi tanıtacaklarını inandıklarını söyledi.

Kaynak: DHA