Son dakika gündem: Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (4)
Son dakika haberler... KARABÜK YOLU AÇILDIBartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Bartın ve Karabük'ü birbirine bağlayan yol, ulaşıma kapanmıştı.
BARTIN-KARABÜK YOLU AÇILDI
Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Bartın ve Karabük'ü birbirine bağlayan yol, ulaşıma kapanmıştı. Bölgeye sevk edilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yolun tekrar trafiğe açılması sağlandı. Ekipler, Bahçeçik mevkisinde yıkılan köprüyü onardı. Sürücüler, köprüyü kullanarak karşı tarafa geçebildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük