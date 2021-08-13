Son dakika gündem: Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (4)
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Son dakika gündem: Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (4)

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KARABÜK YOLU AÇILDIBartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Bartın ve Karabük'ü birbirine bağlayan yol, ulaşıma kapanmıştı.

BARTIN-KARABÜK YOLU AÇILDI

Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Bartın ve Karabük'ü birbirine bağlayan yol, ulaşıma kapanmıştı. Bölgeye sevk edilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yolun tekrar trafiğe açılması sağlandı. Ekipler, Bahçeçik mevkisinde yıkılan köprüyü onardı. Sürücüler, köprüyü kullanarak karşı tarafa geçebildi.


Son dakika gündem: Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (4)
Son dakika gündem: Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (4)
Son dakika gündem: Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (4)
Son dakika gündem: Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (4)
Son dakika gündem: Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (4)
Son dakika gündem: Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (4)
Son dakika gündem: Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (4)
Son dakika gündem: Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (4)
Son dakika gündem: Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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