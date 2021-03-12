Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta "dış ticaret bilgilendirme seminerleri" düzenlenecek

Ticaret Bakanlığının, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarlarına yönelik düzenlediği dış ticaret bilgilendirme seminerlerine, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'taki iş çevreleriyle devam edilecek.

Ticaret Bakanlığının, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarlarına yönelik düzenlediği dış ticaret bilgilendirme seminerlerine, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'taki iş çevreleriyle devam edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mart 2020'ye kadar yüz yüze yapılan seminerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde çevrim içi gerçekleştiriliyor.

Söz konusu seminerler, firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarlarına ilişkin bilgilendirme amacıyla düzenleniyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu koordinasyonunda, Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile Bartın, Karabük, Karabük OSB, Kastamonu, Tosya-Kastamonu ve Sinop'ta yerleşik iş çevrelerine yönelik 16-17 Mart'ta seminerler gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 16 Mart'ta "Ticaret Bakanlığınca İhracatta Uygulanan Destek Programları", "Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu" ve "e-Ticaret/e-İhracat Uygulamaları", 17 Mart'ta ise "Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri" ve "Türk EXİMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları" konularında seminerler verilecek.

Ticaret Bakanlığınca, geçen yıl 75 ilde, 17 iş birliği kuruluşu ile 45 dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlendi ve bu seminerlere 4 bin 131 kişi katılım sağladı. Şubattan itibaren 4 iş birliği kuruluşu ile 6 ilde gerçekleştirilen 9 çevrem içi seminere 1772 kişi katıldı.

Bu yıl da video konferans yöntemiyle 55 seminer gerçekleştirilmesi planlanıyor.?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya