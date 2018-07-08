Bartın Kaçak Ocaktaki Göçükte Ölen 2 Madenci Toprağa Verildi

Kaçak ocaktaki göçükte ölen 2 madenci toprağa verildi (2)

YAKINLARI FERYAT ETTİ

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Erkan Conkur, Bartın'a bağlı Serdar köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Erkan Conkur'un evinin önünde helallik alındı. Türk bayrağına sarılı cenazenin camiye götürüldüğü sırada Conkur'un dayısının eşi Emine Sakar, "Erkan biz sensiz ne yapacağız. Şimdi gittin geride 2 çocuk bıraktın. Böyle mi bırakacaktın. Canım güle güle git. Annene babana dayılarına selam söyle kuzum" diye feryat etti.

Erkan Conkur'un oğlu 12 yaşındaki Asilhan Conkur ile eşi Lalehan Conkur cenazenin evden götürüldüğü sırada gözyaşlarına boğuldu. Köy camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası madenci köy mezarlığında toprağa verildi.