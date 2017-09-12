Bartın İş Makinesinin Motoru Alev Aldı

İş makinesinin motoru alev aldı



BARTIN'da baraj inşaatında çalışan iş makinesinin motor kısmı alev aldı. Yangın, işçilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Bartın-Karabük yolu üzerinde Derbent Köyü Kirazlık Köprü Baraj inşaatında çalışan paletli iş makinesinin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören operatör kendini dışarıya attı. Kısa süre sonra iş makinesinin motoru alev aldı. İnşaatta çalışan işçiler şantiye alanındaki su tankeri ile alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü. İş makinesinde hasar oluştu.