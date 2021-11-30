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Bartın Irmağında oluşan köpükler korkutuyor

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın Irmağında oluşan köpükler korkutuyor Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda beyaz köpükler oluştu.

BARTIN (İHA) - Bartın Irmağında oluşan köpükler korkutuyor

BARTIN - Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda beyaz köpükler oluştu.

Bartın'da kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağının Orduyeri Mahallesi mevkiindeki Çağlayan bölümünde beyaz köpüklenmeler oluştu.

Bartın Irmağı'nın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkiinde birleşen kısmında sabah saatlerinde köpüklenmeler oluşmaya başladı. Köpükler ırmak yüzeyinin geniş bir kısmını kapladı.

Irmağın üzerinde yoğun kirliliği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak köpürmenin nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

Bartın Irmağında oluşan köpükler korkutuyor

Bartın Irmağında oluşan köpükler korkutuyor

Bartın Irmağında oluşan köpükler korkutuyor

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İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri

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