Bartın Irmağında oluşan köpük bölge halkını tedirgin ediyor
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Bartın Irmağında oluşan köpük bölge halkını tedirgin ediyor

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Yerel

- Bartın Irmağında dikkat çeken köpükler oluştu Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda beyaz köpükler oluştu.

- Bartın Irmağında dikkat çeken köpükler oluştu

BARTIN - Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda beyaz köpükler oluştu.

Bartın'da kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağının Orduyeri Mahallesi mevkiindeki Çağlayan mevkiinde beyaz köpüklenmeler oluştu.

Bartın Irmağı'nın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkiinde birleşen kısmında sabah saatlerinde köpüklenmeler oluşmaya başladı. Köpükler ırmak yüzeyinin geniş bir kısmını kapladı.

Irmağın üzerinde yoğun kirliliği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak köpürmenin nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

Bartın Irmağında oluşan köpük bölge halkını tedirgin ediyor
Bartın Irmağında oluşan köpük bölge halkını tedirgin ediyor
Bartın Irmağında oluşan köpük bölge halkını tedirgin ediyor
Bartın Irmağında oluşan köpük bölge halkını tedirgin ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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