Bartın Irmağına giren yunus böyle görüntülendi
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Bartın Irmağına giren yunus böyle görüntülendi

Bartın Irmağına giren yunus böyle görüntülendi
06.05.2020 19:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:20

Bartın Irmağına giren yunus böyle görüntülendi Bartın Irmağına giren yunus cep telefonu ile görüntülendi.

Bartın Irmağına giren yunus böyle görüntülendi

BARTIN - Bartın Irmağına giren yunus cep telefonu ile görüntülendi.

Bartın'da boğaz mevkiinde vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen yunusun Bartın Irmağında bir süre avlandığı gözlendi. Denizden yaklaşık 3 kilometre kadar içeri girerek ırmakta daireler çizen yunus bir süre ırmakta avlandıktan sonra gözden kayboldu. Yunusun balık sürüsü peşinden Bartın Irmağına giriş yaptığı ve yeniden denize döndüğü düşünülüyor.

Daha önceki yıllarda da Bartın Irmağına yunuslar girmiş, yunusları tekrar denize döndürmek için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerince çalışmalar gerçekleştirilmişti.

Bartın Irmağına giren yunus böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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