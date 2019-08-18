BARTIN Irmağın suyu siyaha büründü, balık ölümleri başladı

18.08.2019 13:41

Irmağın suyu siyaha büründü, balık ölümleri başladı

Bartın Irmağı'nın suyunun siyaha bürünmesinin ardından toplu balık ölümleri başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ölü balıklardan numune alırken, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Bartın Irmağı'nın Kozcağız Beldesi bölümünden gelen yatakta, son günlerde artan kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha dönüştü. Gölbucağı Mahallesi'nden geçen Asma köprüsü altında yaşanan kirlilik ve kötü koku kentte yaşayan vatandaşları da olumsuz etkiledi. Vatandaşlar toplu balık ölümleri ve kötü koku nedeniyle durumu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Irmakta yaşanan kirlilik üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Irmakta toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ölü balıklardan numune alıp inceleme başlattı.

Toplu balık ölümlerini gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kaynak: DHA