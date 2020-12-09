Bartın Irmağı suyunun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Bartın Irmağı'nın suyunun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki kirliliğin tespiti için inceleme başlattı. Ekipler tarafından ırmak suyundan numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, AA muhabirine, ihbar üzerine bölgede inceleme yaptıklarını, durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdiklerini söyledi.

İlgililerce yapılacak çalışma neticesinde kirliliğin sebebinin belirleneceğini aktaran Akın, "Kirliliğe bir fabrika atığı neden olmuşsa tespit edilip gereken cezai yaptırımın uygulanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Orduyeri muhtarı İrfan Sağlam da ırmaktaki kirliliğe fabrika atığının neden olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, "Biz ırmağın bu durumunu görmekten bıktık. Irmağımızda böyle köpürme dışında zaman zaman siyahlık da oluyor. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Gerçekten üzücü bir durum. Umarız buna sebep olan fabrika tespit edilir, gerekli cezai işlem uygulanır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı