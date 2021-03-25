Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
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Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR - Haberler | Güncel
Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

BARTIN'da, 4 günlük yağmur yağışının ardından ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

BARTIN'da, 4 günlük yağmur yağışının ardından ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Bartın'da 4 gün etkili olan yağış sonucu metrekareye 50 kilogram yağmur düştü. Yağışın ardından Bartın Irmağı'nın denize dökülen bölümünde suyun rengi değişti. Irmaktan gelen çamurlu su nedeniyle liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su çamur rengini aldı.


- Bartın
Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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