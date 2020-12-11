Bartın Irmağı'ndaki renk değişikliğine inceleme
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Bartın Irmağı'ndaki renk değişikliğine inceleme

11.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:33
Bartın Irmağı'ndaki renk değişikliğine inceleme

Bartın Irmağı'nda kirlilikten kaynaklandığı düşünülen renk değişikliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nda kirlilikten kaynaklandığı düşünülen renk değişikliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı, koyu renkte akmaya başladı.

Oksijen yetersizliği nedeniyle balıkların suyun yüzeyinde yoğunlaştığı görülen ırmaktaki kirlilikten kaynaklandığı sanılan bur renk değişikliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Ekiplerin ırmak suyundan aldığı numuneler laboratuvara gönderildi.

Vatandaşlar, ırmaktaki kirliliğin üzüntü verici olduğunu belirterek, sorumluların tespit edilip yaptırım uygulanmasını istedi.

Bartın Irmağı'ndaki renk değişikliğine inceleme
Bartın Irmağı'ndaki renk değişikliğine inceleme
Bartın Irmağı'ndaki renk değişikliğine inceleme

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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