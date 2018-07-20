Bartın Irmağı'nda Varil İçerisinde Ceset Bulunması - Bartın

Bartın Irmağı'nda, varilin içine sıkıştırılmış ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye gönderildi.

Kemerköprü Mahallesi'ndeki ikametinde tartıştıkları Şükrü Keskin'i öldürdükten sonra varil içine sıkıştırıp Bartın Irmağı'na attıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.A ve H.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarıldıkları sırada gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz? Siz mi kestiniz?" sorusuna, zanlılardan H.A, "Evet biz kestik" şeklinde yanıt verdi.

Şükrü Keskin'in cesedi, 18 Temmuz'da Bartın Irmağı'nda varil içinde bulunmuştu.