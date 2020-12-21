Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
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Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı

21.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:07
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı

BARTIN Irmağı'nda yavrulama dönemleri için su yüzeyinde toplanan binlerce yavru balık, ilgi çekti.

BARTIN Irmağı'nda yavrulama dönemleri için su yüzeyinde toplanan binlerce yavru balık, ilgi çekti. 

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı, geçen günlerde suda köpüklenme ve suyun mavi renge dönmesiyle dikkat çekti. Bu kez Gölbucağı Mahallesi Asma Köprü altında toplanan binlerce yavru balık, seyirlik görüntüler oluşturdu. Tatlı su kefallerinin yavrulamasıyla ırmak balıklarla doldu. Irmak içine giren balıkçıl kuşlarından kaçtıkları görülen balıklar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yavrulama döneminde yaşanan bu olayın 1-2 gün içinde balıkların dağılmasıyla sonuçlanacağı öğrenildi. 

 


Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 12:08:48. #1.14#
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