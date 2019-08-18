Bartın Irmağı'nda balık ölümleri

18.08.2019 14:52

Bartın Irmağı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezindeki Asma Köprü mevkisinde ırmakta balık ölümleri yaşandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, balık ölümleri görülen ırmaktan incelenmek üzere numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Kaynak: AA