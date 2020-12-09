Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı
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Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı

09.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:53
Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı

BARTIN kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı yköpürdü.

BARTIN kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı yköpürdü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı. 

Bartın Irmağı'nın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkisinde birleşen kısmında sabah saatlerinde köpük oluşmaya başladı. Irmağın üzerinde yoğun kirlilik görülürken vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak köpürmenin nedenini öğrenmek için çalışma başlattı. 

 


Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı
Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı
Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı
Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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