BARTIN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR - Haberler
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BARTIN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan yolun Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu.

BARTIN (DHA) - BARTIN'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan yolun Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu.

Bartın-Kastamonu yolu bin 30 rakımlı Soğucaksu geçidinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan Soğucaksu geçidinde kar kalındığı 10 santime ulaştı. Karayolları ekipleri yolda kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Kar yağışı gece boyunca ve bugün sabah saatlerinde aralıklarla etkili olmaya devam etti.

BARTIN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

BARTIN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

BARTIN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

BARTIN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

BARTIN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

BARTIN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

BARTIN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

BARTIN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

BARTIN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

BARTIN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

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