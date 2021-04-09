Bartın'ın yükseklerinde kar yağışı
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Bartın'ın yükseklerinde kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR - Haberler | Güncel
Bartın'ın yükseklerinde kar yağışı

BARTIN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

BARTIN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bartın kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Ören köyünde kar kalınlığı 15 santime ulaşırken, vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Sabah saatlerinde köye gelen Turgay Coşkuner, aracında kar lastiği olmaması nedeniyle yolda kaldı. Kar yağışı ile birlikte Küre Dağları Milli Parkı'nın zirveleri de beyaza büründü.


Bartın'ın yükseklerinde kar yağışı
Bartın'ın yükseklerinde kar yağışı
Bartın'ın yükseklerinde kar yağışı
Bartın'ın yükseklerinde kar yağışı
Bartın'ın yükseklerinde kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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