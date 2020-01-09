Bartın'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
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Bartın'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkili oluyor.

09.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:52
Bartın'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

'ın yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkili oluyor.

İlçeye bağlı Soğucaksu, , Elmacık ve Isırganlı köylerinde yaklaşık 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, güzel bir görüntü oluşturdu.

Ulus ilçesi Küre Dağları Milli Parkı eteklerinde etkili olan yoğun kar nedeniyle gece saatlerinde kapanan köy yolları ise İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köyünün yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle köy yolları karla kaplandı.

Kar nedeniyle sürücülerin yollarda güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: AA
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