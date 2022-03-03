Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı, Bülent Bostancı - Güncel
 - Güncelleme:

Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı Bartın'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor.

ULUS, BARTIN (İHA) - Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

BARTIN - Bartın'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Ulus ilçesinde yüksek kesimler kar örtüsüyle kaplanırken kentin bazı kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili oluyor.

Bartın'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte kentin yüksek rakımlı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Karahasan ve Alpı köyleri kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde kalan köylerde de eşsiz manzaralar oluştu.

Yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiği Bartın'da Cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

Bartın, Ulus, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title