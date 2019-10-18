18.10.2019 11:10

Bartın'ın tarihini aydınlatan çalışma

Bartın Üniversitesi tarafından 2 yıl boyunca devam eden yüzey araştırmaları sonucunda taş çağı dönemine ait buluntular bulunurken, bölge tarihinin 10 bin yıldan daha eski olduğu ortaya çıktı.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam tarafından 2 yıldır yürütülen 'Bartın ili ve ilçeleri yüzey araştırması, Bartın'ın Taş Çağlarından Osmanlı Döneminin Sonuna Kadar Olan Dönemlere Ait Kültür Varlıklarının Tespiti ve Belgelenmesi Projesi' kapsamında çalışmalar tamamlandı. Üniversite ile birlikte 6 faklı üniversiteden öğretim elemanları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin yer aldığı çalışmalar 2 yıl boyunca devam etti. Yüzey araştırmaları kapsamında Bartın'ın Ulus ve Amasra ilçeleriyle merkeze bağlı Mugada, Karasu, Beşköprü, Arıönü, Güzelcehisar, Kocareis ve Arıt köylerinde yüzey araştırmaları yapıldı.

Çalışmalar sonucunda elde edilen bulguları değerlendiren Doç. Dr. Çam, yapılan tespitler ışığında Bartın'ın yerleşim tarihinin Paleolitik Dönem olarak adlandırılan Taş Çağlarına kadar uzandığını söyledi. Doç. Dr. Çam, araştırmalar kapsamında tespit edilen buluntuların bölge tarihinin 10 bin yıldan eski olduğunu kanıtladığını da ifade ederek, 'Bölgede elde edilen Paleolitik döneme tarihlenen taş aletler bölge tarihinin 10 bin yıldan daha eski olduğunu kanıtlamaktadır dedi.

Amasra ilçesindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Çam, 'Bartın sınırları içerisinde Ceneviz Kalesi ile tanınan Amasra'nın Roma ve Bizans Dönemine ait önemli yapı kalıntılarının korunduğu ve antik kentin yapılacak kazılarla ortaya çıkartılabileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca Amasra ve çevresinde olasılıkla Demir Çağlarından itibaren kullanılan Anakaya Anıtları ve seramik buluntular tespit edildi.ö diye konuştu.

Doç. Dr. Çam, Amasra'nın yerleşim tarihinin bilinen 3 bin yıldan daha eskiye uzandığının da tespit edildiğini sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Çam, Amasra dışında en az burası kadar önemli ve görkemli yeni yerleşim merkezlerinin tespit edildiğini, antik kaynaklarda ismi geçmeyen bu yerleşimlerle ilgili çalışmaların gelecek yıllarda yapılacağını açıkladı.

Kaynak: DHA