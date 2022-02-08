Bartın'ın nüfusu binde 13.6 oranında artarak 201 bin 711 oldu

ARALIK, IĞDIR (İHA) - TÜİK'in, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 31 Aralık 2021 sonuçlarına göre Bartın'ın nüfusu bir önceki yıla göre binde 13.6 artışla 201 bin 711'e yükseldi.

Türkiye nüfusu, 2021 sonuçlarına göre 84 milyon 680 bin 273 kişi olurken, Bartın'da ise 2020 yılında 198 bin 979 olan nüfus 2 bin 732 kişi artarak 2021 yılında 201 bin 711'e yükseldi.

Bartın'ın 201 bin 711 olan genel nüfusunun 99 bin 960'ı erkek, 101 bin 751'i ise kadın nüfusu oluşturdu.

2021 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Bartın merkez ilçe nüfusu geçen yıla oranla 4 bin 165 kişi artış ile 159 bin 811 olurken, Amasra ilçesinde 176 kişi azalışla 14 bin 86 kişi oldu. Kurucaşile ilçesinde geçen yıla oranla nüfusunda 51 kişi azalışla 6 bin 424 kişi ve Ulus ilçesinde 301 kişi azalarak 21 bin 390 kişi olarak gerçekleşti.

Öte yandan 2020 yılında 1 bin 4557 yabancı uyruklunun yaşadığı Bartın'da bu sayı 2021 yılında 2 bin 206'ya yükseldi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi