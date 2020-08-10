Bartın'ın Mugada sahilinde 'çöp' tepkisi
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Bartın'ın Mugada sahilinde 'çöp' tepkisi

BARTIN'ın Mugada sahilinde, hafta sonu günübirlik tatilciler ile kamp yapanların çöplerini gelişigüzel her yere atması tepki topladı.

Bartın'ın Mugada sahilinde 'çöp' tepkisi
10.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:42

BARTIN'ın Mugada sahilinde, hafta sonu günübirlik tatilciler ile kamp yapanların çöplerini gelişigüzel her yere atması tepki topladı. Hafta sonu sahilden 3 ton çöp toplanırken, Arıönü köyünün muhtarı Erdal Ateş ise duyarlı olunmasını istedi.

Özellikle hafta sonları aşırı yoğunluğun olduğu Mugada sahili ve ormanlık alanda kampçıların, çöplerini gelişigüzel her yere attığı gözlendi. Ortalama 5 bin günübirlikçi ziyaretçi ile dolan Mugada sahili ve kamp alanındaki çöpler, Özel İdare Müdürlüğü'nün kurduğu 11 kişilik ekip tarafından toplanıyor. 1,5 kilometre uzunluğundaki sahilde çocuk bezleri, pet şişe ve diğer plastik atıklar kötü görüntü oluştururken, çöp konteynerlerine atılmayarak etrafa bırakılan çöpler toplanıyor. Hafta sonu yaklaşık 3 tona yakın çöp toplandığı öğrenildi.

Plaja gelenlerin çöplerinin bazen devasa boyutlara ulaştığını söyleyen Arıönü köyünün muhtarı Erdal Ateş, "Mugada sahilimiz özellikle hafta sonu fazlasıyla tercih edilen sahillerimizin arasında yer alıyor. Komşu illerimizden çok sayıda günübirlikçi ziyaretçi geliyor. Gerekli önlemleri almamıza rağmen zaman zaman bu kötü manzaralar ortaya çıkıyor. Çadır kampı için gelenler çöplerini sağa sola atıyor. Plajımızda insanlarımız çocuk bezlerini bile kuma gömüyor. Bu bizi üzüyor. Lütfen buraya gelen misafirlerimiz biraz daha duyarlı olsun. Burası hepimizin, çevreye verdiğimiz zararın yine acısını biz çekiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

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