BARTIN'IN MAVİ BAYRAKLI PLAJI TATİLCİLERLE DOLDU
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BARTIN'IN MAVİ BAYRAKLI PLAJI TATİLCİLERLE DOLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'ın tek mavi bayraklı plajı İnkum tatilcilerle doldu.

BARTIN'ın tek mavi bayraklı plajı İnkum tatilcilerle doldu. 36 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle bunalanlar denizin keyfini çıkardı.

Bartın'ın İnkum tatil beldesinde 1 günde yaklaşık 5 bin araç giriş yaptı. İnkum'da araçların park edileceği yer kalmadı. Tatil beldesine gelenler bu yıl mavi bayrak alan İnkum plajına akın etti. 36 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle bunalanlar kendilerini denize attı. Zabıta ekipleri ve cankurtaranlar denize girenleri sık sık çeken akıntı konusunda uyardı.

SAHİL GÜVENLİK 17 SAHİLDE GÖREV YAPIYOR

9 günlük bayram tatili nedeniyle Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, Bartın'ın 59 kilometrelik sahil şeridinde bulunan 17 sahilde boğulma ve diğer olaylara karşı 24 saat görev yapmaya başladı.

BARTIN'IN MAVİ BAYRAKLI PLAJI TATİLCİLERLE DOLDU
BARTIN'IN MAVİ BAYRAKLI PLAJI TATİLCİLERLE DOLDU
BARTIN'IN MAVİ BAYRAKLI PLAJI TATİLCİLERLE DOLDU
BARTIN'IN MAVİ BAYRAKLI PLAJI TATİLCİLERLE DOLDU
BARTIN'IN MAVİ BAYRAKLI PLAJI TATİLCİLERLE DOLDU
BARTIN'IN MAVİ BAYRAKLI PLAJI TATİLCİLERLE DOLDU
BARTIN'IN MAVİ BAYRAKLI PLAJI TATİLCİLERLE DOLDU
BARTIN'IN MAVİ BAYRAKLI PLAJI TATİLCİLERLE DOLDU
BARTIN'IN MAVİ BAYRAKLI PLAJI TATİLCİLERLE DOLDU
BARTIN'IN MAVİ BAYRAKLI PLAJI TATİLCİLERLE DOLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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