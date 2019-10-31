Bartın ilkokul öğrencileri izci kampına katıldı

31.10.2019 15:46

İlkokul öğrencileri izci kampına katıldı

Bartın İstiklal ilkokulu 2'nci sınıf öğrencileri doğayla bütünleşmek amacıyla izcilik kampında bir araya geldi. Minik öğrencilere, kampta çadır kurma, kamp ekipmanlarını tanıma gibi eğitimler verildi.

İstiklal İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Turgay Alan'ın öncülüğünde 2'nci sınıfta eğitim gören 27 öğrenci Balamba tabiat parkında çadır kurup, izciliği öğrendi. Öğrenciler sabah saatlerinde tabiat parkına gelerek, burada ilk olarak çadır kurmayı ve yemek pişirmek için gerekenleri öğrendi. Kamp süresince izcilerin kullandığı malzemeleri de tanıma imkanı bulan öğrencilere pusula ile yön bulma, çadır kurma, kamp ekipmanlarını tanıma, çevredeki canlıların barınaklarını bulma ve doğada çamurlu bir suyu arındırma teknikleri gösterildi.

Sınıf öğretmeni Turgay Alan yaptığı açıklamada, Geçen yıl yaptığımız kamp etkinliğinde çocukların doğayı tanımadığını fark ettik. Bizde çocuklarımıza doğayı sevdirmek ve tanıtmak amacıyla kapsamlı bir kamp yapma gereği duyduk. Yaptığımız kampta çocuklara doğayı sevdirmek, doğadaki yaşam alanlarını görmeleri, doğa bilincini geliştirmeyi sağlamaktır. Hiç olmazsa öğrencilerimiz bu kamp sayesinde biraz da olsa teknolojiden uzak hayatı ve zorlukların provasını burada yapmış oluyoruz. Bu etkinliklerimiz daha da artarak devam edecek.ö dedi.

Kaynak: DHA