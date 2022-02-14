Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Acar, öğrencilerle buluştu - Haberler
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Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Acar, öğrencilerle buluştu

AA, Selim Bostancı - Güncel
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Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Acar, öğrencilerle buluştu

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

BARTIN (AA) - Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

8. sınıf öğrencilerinin derslerine katılan Acar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde başarıyı artırma yöntemleri, stres ve kaygı kontrolü ile hedef belirleme konularında bilgi verdi.

Öğretmenler ve idarecilerle de bir araya gelen Acar, okulun eğitim öğretim durumu, fiziki yapısı ve projeleriyle ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Selami Ataman'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Acar, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek öğretmenlere başarı diledi.

Acar, daha sonra teneffüste futbol oynayan öğrencilerin maçını izledi, müsabaka sonrası her iki takımı tebrik etti.

AA / Selim Bostancı - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Cumhuriyet, Bartın, LGS, Güncel, Haberler

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