BARTIN Helikopterle müdahale edilen ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü Helikopterle müdahale edilen ot yangını ormana sıçramadan söndürüldüBARTIN Darıören Köyü'nde çıkan ot yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Helikopterle müdahale edilen ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü

BARTIN Darıören Köyü'nde çıkan ot yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına karadan müdahalenin yanı sıra havadan 1 helikopterde müdahalede bulunuldu.

Darıören Köyü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine giden İtfaiye Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri hemen müdahalede bulundu. Arazinin sarp olması nedeniyle Kastamonu'dan getirilen helikopterle de havadan müdahalede bulunarak yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: DHA