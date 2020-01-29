: Bartın hatice'den yürek ısıtan yardım

29.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:07

Hatice'den yürek ısıtan yardım

BARTIN ve Karabük Valilikleri tarafından toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi. Bartın'da, zihinsel ve bedensel engelli Hatice Gürpınar'ın (35) yeğeninin giymediği elbiseleri vermesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Bartın Valiliği tarafından organizasyonu yapılan yardımseverlerin getirdiği gıda, ısınma, giyim ve temel ihtiyaç malzemeleri Kemer Köprü Mahallesi'ndeki bir depoda toplandı. Gönüllü vatandaşların yardımıyla kolilere konulan yardımlar yine gönüllüler tarafından TIR'a yüklendi. Eskihamidiye Köyü'nde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Hatice Gürpınar, yeğenin giymediği spor ayakkabı, mont ve eşofman takımlarının getirdi. Valilik sosyal yardımlaşma personeli tarafından teslim alınan malzemeler kolilere yerleştirilerek, için Hatice Gürpınar'ın ismi yazıldı. Engelli Hatice Gürpınar, vakıf personeline 'Bunları onlara ulaştırın' diye tembih etti. Duygusal anlar yaşanırken, Hatice Gürpınar görevlilere sarılarak ağladı.

BİR TIR DOLUSU YARDIM GÖNDERİLDİ

Karabük AFAD öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında 473 battaniye, 348 giyim kolisi, 17 temizlik kolisi, 6 bebek maması kolisi, 61 ısıtıcı ve 20 yardım poşeti TIR'a yüklendi. Bir tır yardım malzemesini Elazığ'a gönderdiklerini belirten Karabük Valisi Fuat Gürel, "Dünyanın neresinde olursa olsun hayırsever Türk milleti elinden gelen gayreti göstererek yardım etmeye çalışıyor. Bu sefer yardıma kendi insanımız ihtiyaç duydu. Depremzedelerin yanında olmak adına bu TIR'ı Karabük'ten göndermiş olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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