BARTIN Fransa'dan getirilen Türk vatandaşından teşekkür Fransa'dan getirilen Türk vatandaşından teşekkürFRANSA'dan getirilen 317 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın'daki yurtta karantinaya alındı.

Fransa'dan getirilen Türk vatandaşından teşekkür

FRANSA'dan getirilen 317 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın'daki yurtta karantinaya alındı. Karantinada bulunan Ahmet Yiğit (76), yetkililere teşekkür ederek, 'Ben Avrupa'dan geliyorum, böyle devlet görmedim' dedi.

Geçen hafta Cuma günü Fransa'dan getirilen vatandaşların Bartın'daki İbrahim Paşa Öğrenci Yurdu'nda karantina süreci devam ediyor. Yurda yerleştirilen vatandaşlardan Ahmet Yiğit, AFAD ve yurt görevlilerine yemek verildiği sırada duygularını anlattı. Fransa'da yaşayan çocuklarını ziyarete gitmesi nedeniyle yurda döndüğünde eşiyle birlikte karantinaya alınan Ahmet Yiğit, yurtta çok iyi ağırlandıklarını ve salgın nedeniyle memleketi Ağrı'ya dönemediklerini belirtti. Yiğit yurtta kendilerine her türlü imkan sağlandığını belirterek, 'Halim vaktim iyidir. Devletime çok teşekkür ediyorum. Ben Avrupa'dan geliyorum, böyle devlet görmedim. Hiçbir şikayetimiz yok. Fransa'da insanlar karda dışardaydı. Şükür bizim devletimiz çok iyi bir devlettir. Allah zeval vermesin, çok çok teşekkür ederim.' dedi.

Kaynak: DHA