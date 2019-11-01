Bartın elektrik hattı için kazı yapılırken sütun bulundu

01.11.2019 10:27

Elektrik hattı için kazı yapılırken sütun bulundu

Bartın'da, elektrik dağıtım şirketinin hat bakımı için yaptığı kazı çalışması sırasında 1 metre uzunluğunda mermer sütun bulundu. Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri sütunun Bizans döneminde kilisede kullanıldığını düşündüklerini söyledi.

Dün, Bartın Mekeçler köyünde Almanya'da yaşayan Celal Göçmen'e ait bahçede elektrik dağıtım şirketi ekipleri hat bakım çalışması için kazı yaptı. Yarım metre derinlikte mermer işlemeli sütun bulununca çalışma durduruldu. 1 metre uzunluğundaki üzerinde motifli işleme olan ve ortası delik olan sütun için köy muhtarı İkram Şahan'a haber verildi. Muhtar Şahan sütunu koruma altına aldı.

Amasra Müze Müdürlüğü bölgede incelemede bulundu. Yetkililer, mermer eserin Bizans döneminde kilisede templon payesi olarak kullanıldığını düşündüklerini, kesin sonucun teknik incelemenin sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.

Kaynak: DHA