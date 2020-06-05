(BARTIN - drone) Bartın'da vatandaşlar Cuma Namazı için alanları doldurdu
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(BARTIN - drone) Bartın'da vatandaşlar Cuma Namazı için alanları doldurdu

(BARTIN - drone) Bartın'da vatandaşlar Cuma Namazı için alanları doldurdu Bartın'da Cuma Namazını kılmak isteyen vatandaşlar, namaz için belirlenen alanları tıka basa doldurdu.

05.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:14

(BARTIN - drone) Bartın'da vatandaşlar Cuma Namazı için alanları doldurdu

BARTIN - Bartın'da Cuma Namazını kılmak isteyen vatandaşlar, namaz için belirlenen alanları tıka basa doldurdu.

Bartın'da geçen hafta yağmur nedeniyle kısıtlı şekilde camilerde kılınan Cuma Namazı, bu hafta havanın güneşli olması nedeniyle alanlarda kılındı. Vatandaşların tıka basa doldurduğu alanlarda, insan seli namaza başlandığı ana kadar devam etti. Valiliği belirlediği, valilik bahçesi, Ömertepesi Spor Tesisleri, İmam Hatip Camii bahçesi, Geçen Mahallesi Yeni Camii bahçesi için vatandaşlar 2 saat önceden alanlara geldi. Alanlara geniş güvenlik önlemleri altında ve koronavirüs tedbirleri altında alınan vatandaşlar için görevliler sık sık sosyal mesafe uyarısı yaptı.

(BARTIN - drone) Bartın'da vatandaşlar Cuma Namazı için alanları doldurdu

Kaynak: İHA

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