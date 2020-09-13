BARTIN Devrilecek gibi ilerledi
Devrilecek gibi ilerlediBARTIN'da üzerinde aşırı yük olan kamyonun ilerleyişi korku yarattı.
13.09.2020 12:26 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:36
Devrilecek gibi ilerledi
BARTIN'da üzerinde aşırı yük olan kamyonun ilerleyişi korku yarattı. Yükler yan yatarken, sürücüler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Bartın-İnkum yolunda ilerleyen kamyon üzerinde aşırı yük nedeniyle dikkat çekti. Kasaya yüklenen çuvallar yan yatarken, yanından geçen araçlarda bulunanlar korku yaşadı. Kamyon her an devrilecekmiş gibi ilerlerken, o anları sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: DHA