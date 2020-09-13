BARTIN Devrilecek gibi ilerledi Devrilecek gibi ilerlediBARTIN'da üzerinde aşırı yük olan kamyonun ilerleyişi korku yarattı.

Devrilecek gibi ilerledi BARTIN'da üzerinde aşırı yük olan kamyonun ilerleyişi korku yarattı. Yükler yan yatarken, sürücüler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bartın-İnkum yolunda ilerleyen kamyon üzerinde aşırı yük nedeniyle dikkat çekti. Kasaya yüklenen çuvallar yan yatarken, yanından geçen araçlarda bulunanlar korku yaşadı. Kamyon her an devrilecekmiş gibi ilerlerken, o anları sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kaynak: DHA