BARTIN Devrilecek gibi ilerledi
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BARTIN Devrilecek gibi ilerledi

Devrilecek gibi ilerlediBARTIN'da üzerinde aşırı yük olan kamyonun ilerleyişi korku yarattı.

13.09.2020 12:26 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:36

Devrilecek gibi ilerledi

BARTIN'da üzerinde aşırı yük olan kamyonun ilerleyişi korku yarattı. Yükler yan yatarken, sürücüler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bartın-İnkum yolunda ilerleyen kamyon üzerinde aşırı yük nedeniyle dikkat çekti. Kasaya yüklenen çuvallar yan yatarken, yanından geçen araçlarda bulunanlar korku yaşadı. Kamyon her an devrilecekmiş gibi ilerlerken, o anları sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BARTIN Devrilecek gibi ilerledi

Kaynak: DHA

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