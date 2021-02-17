Son dakika haberi... Devlet Hastanesinin medikal odasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi... Devlet Hastanesinin medikal odasında çıkan yangın söndürüldü

17.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:22

Edinilen son dakika haberine göre Bartın Devlet Hastanesinin medikal odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bartın Devlet Hastanesinin medikal odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bartın Devlet Hastanesinin giriş katında bulunan medikal odasındaki dolaptan dumanlar çıktığını gören hastane personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hastanenin güvenlik görevlileri de olası bir yaralanmaya karşı koridoru giriş ve çıkışlara kapattı.

Olay yerine gelen Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, dolapta bulunan kağıt havlu ve benzeri ürünler zarar gördü.

Son dakika haberi... Devlet Hastanesinin medikal odasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Devlet Hastanesinin medikal odasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Devlet Hastanesinin medikal odasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Devlet Hastanesinin medikal odasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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